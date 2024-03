Glamouröses Camping, die Kombination von Natur und Komfort, hat sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Trend entwickelt. Über die zunehmende Nachfrage freut sich der Familienverbund Vacanze col cuore (übersetzt: Urlaub mit Herz), welcher sieben Glamping-Resorts in Italien sowie eins an der deutsch-holländischen Grenze betreibt. Gründer und Geschäftsführer Loek van de Loo ist bereits seit 40 Jahren in der Camping-Branche tätig und gilt als einer der Vorreiter des Glamping-Trends.