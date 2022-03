Unter Weinlauben

Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: Camping Steiner, Stefan Peine, Thomas Greiner | 26.03.2022

Camping Steiner bietet keine herausragende Lage am Fluss, See oder Meer, liegt aber dafür mitten in einem Weinanbaugebiet. So kommen viele Camper in den Genuss, ihren Platz unter schattenspendenden Weinlauben oder Ulmen zu verbringen.