Tipp des Monats: Campingplatz Hameln an der Weser

Dafür, dass daran kein Zweifel aufkommt, sorgt auch der regelmäßige Besuch des Rattenfängers auf dem Platz. Ein Höhepunkt nicht nur für Kinder, er lässt auch die Handykameras der Großen fleißig klicken. Auch unabhängig von den Ratten hat sich einiges getan. So ist der nette Spielplatz ein beliebter Anziehungspunkt für die Kleinen und wer mal ganz ohne Zelt und Caravan das Besondere sucht, ist in einem der beiden Camping-Fässer genau richtig. Denn wer kann schon von sich behaupten, einmal wie Diogenes in der Tonne gelegen zu haben? Das hat schon was. Und wenn die „Tonne“ dann noch so gemütlich ist und sogar eine eigene Veranda besitzt … Was will man da mehr.

Den besten Blick auf die Weser haben freilich die Camper in den Leinwandvillen. Was sicher auch daran liegt, dass man sie bei möglichen Hochwassern viel schneller ins Trockene bringen kann. Das zum Platz gehörende Restaurant MiCasa verwöhnt gern mit Tapas, Steaks, Pasta und Schnitzelvarianten. Auch dessen Inneneinrichtung lebt von der Individualität der Handschrift Manushs. Doch das Restaurant ist ihm zu groß, zu wenig ausgelastet. So gehört zu seinen Plänen eine deutliche Verkleinerung und dafür mehr und größere Sanitärräume.

Hinter dem Campingplatz gibt es ein schönes Stück Land, das Manush als Erbpacht bekommen möchte. Darauf ist eine deut- liche Vergrößerung des Platzes geplant. Damit könnte er gut gerüstet in die Zukunft starten. Dort ist dann auch ein Fitness- & Spa-Bereich eingeplant. Doch dafür gibt es schon jetzt eine Lösung. Dank der Zusammenarbeit mit dem Energy Gym und der dazugehörigen Saunalandschaft sind dort auch die Campinggäste gern gesehen. Einen Nachlass-Coupon gibt es oben drauf.