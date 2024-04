Tipp des Monats: Aufenfeld Erlebnis Resort Zillertal

Aktivitäten in der Umgebung

Dazu hat natürlich auch Franz-Josef zahlreiche Tipps auf Lager. Und die reichen von der fast vor der Haustür liegenden Tiroler Bierwelt im BrauKunstHaus, die wohl eher was für die Großen ist, bis hin zu den zahlreichen Attraktionen für kleinere Leute auf den Gipfelstationen der Bergbahnen. Seien es der Knappenparcour und das Schaubergwerk am Spieljoch, Pepis Kinderland bei den Finkenberg Almbahnen, die Falkneroase an der Ahornbahn, die Holzkugelbahn am Gerloss, das Fichtenschloss an der Rosenalmbahn oder auch der fantastische Panoramablick von der Zillertaler Almtribüne, die man in einer kurzen Wanderung von der Bergstation der Gerlossteinbahn erreicht.

Und wenn man einmal beim Wandern ist: Über 1.400 Kilometer erlebnisreiche Wanderwege warten im Zillertal, ebenso 1.300 Kilometer Bikerspaß und 6 Freischwimmbäder. Außerdem, und auch das sei nicht vergessen, 365 Tage Schneevergnügen am Hintertuxer Gletscher. (Für all jene, die den nächsten Winter nicht erwarten können.) Zum Höhepunkt erlebnisreicher Urlaubstage könnte auch eine der beiden Schauhöhlen am Hintertuxer Gletscher werden.

Während der Natureispalast wahrlich eisiges Vergnügen garantiert, der Name verspricht wirklich nicht zu viel, ist das Naturdenkmal Spannagelhöhle eine noch spannendere Alternative für einen unvergesslichen Familientag unter der Erde. Wobei Kinder erst ab sechs Jahren hinein dürfen.

Eine Seite seines Resort möchte Franz- Josef Fiegl aber er auf keinen Fall vergessen. Nicht nur für Gäste mit Caravan oder Wohnmobil hält sein Resort die Tore weit offen. Auch wer auf das eigene Domizil auf Rädern verzichtet, ist hier gut aufgehoben. Großzügige, sehr modern ausgestattete Apartments mit dem Balkonblick auf die Zillertaler Bergwelt, die es mit jedem 4- bis 5-Sterne-Hotel aufnehmen können, komplettieren das Angebot des Erlebnis Resort Zillertal. Selbst „erfahren“ lohnt also auf jeden Fall.