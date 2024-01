Glamping im Indoor-Regenwald Tropical Islands

Unendlich ragt es in die Höhe, und bei uns heißt es nur noch „das Ding“. Außergewöhnlich ist es – Tropical Islands heißt es. Die riesengroße Halle ist die zweitgrößte freistehende Halle der Welt. Sie steht am Rande des Spreewaldes in Brandenburg, 60 Kilometer südöstlich von Berlin. Wenn man das Ding zum ersten Mal von der Ferne erblickt, ist es das hässlichste Gebäude, das man sich nur denken kann. Ein riesengroßer Schandfleck in der Landschaft, aber dieses Ding ist im Ganzen ein wahres Camping- und Urlaubsparadies mit einem spektakulären Innenleben und viel Drumherum, was man sich von außen überhaupt nicht vorstellen kann.