Zurück zum Herrenchiemsee. Weder vom Radweg noch vom Ausflugsschiff aus ist Schloss Herrenchiemsee in vollem Ausmaß zu sehen, so versteckt liegt es auf dem bewaldeten Inselchen. Als Gefährt zur Insel hatte sich Ludwig II. eigentlich eine an einem Drahtseil befestigte Schwanengondel vorgestellt, die – mit bengalischer Beleuchtung versehen – in fünfzig Metern Höhe über dem Wasserspiegel schwebt. Zur Umsetzung dieser Idee ist es nie gekommen, aber auch ohne Schwanengondel zählt Herrenchiemsee rund 450.000 Besucher pro Jahr.

Die meisten kommen wegen der Gesamtanmutung des Schlosses, das bis zum Tod des Königs mit 16 Millionen Goldmark mehr an Baukosten verschlang als Linderhof und Neuschwanstein zusammen. Aus Gstadt kommend legt das Ausflugsschiff zunächst an der Fraueninsel, dann an der Herreninsel an. Vorbei an Blumenwiesen, blühenden Obstbäumen und durch dichten Wald lässt es sich gemütlich zur Schloss-Anlage schlendern.

Jedes Jahr ziehen Gärtner rund 30.000 Stiefmütterchen vor, die jetzt im April den Rasen des barocken Schlossgartens mit weißen und gelben Tupfern versehen. Auch Narzissen und Tulpen sind zu sehen, ferner Springbrunnenfontänen, Götter- und Fabelfiguren. Im Schloss blendet Blattgold die Augen, fünf Kilo davon zieren die Innenräume. Wo man hinblickt glänzt, flimmert und spiegelt es.

Der Ort, so erfährt man während einer aufschlussreichen Schlossführung, ist ein zu Stein gewordener Kindheitstraum: Im goldenen Prunkbett schlafen, vom versenkbaren Tischlein-Deck-Dich speisen und durch einen von 2.000 Kerzen erleuchteten Spiegelsaal tanzen – all dies konnte Ludwig II. in diesen Schlossräumen erleben. Allerdings nur für insgesamt neun Tage. Denn nach siebenjähriger Bauzeit meldete die Kabinettskasse Bankrott, der König wurde bald darauf entmündigt und verstarb 1886 unter bislang ungeklärten Umständen im Starnberger See.