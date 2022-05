Fahrrad-Camping: Deutschland mit dem Fahrrad entdecken

7. Radeln und Staunen

Die Burgen- und Schlösserrunde Pfronten ist der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung des Landkreises Ostallgäu. Auf der rund 43 Kilometer langen Burgen- und Schlösserrunde kommen Natur- und Geschichtsliebhaber auf ihre Kosten. In Pfronten erwartet sie die Burgruine Falkenstein, die höchstgelegene Burgruine Deutschlands. Vorbei an den Ruinen Hohenfrey- und Eisenberg führt der Rundweg zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten, wie der ehemaligen Wehranlage Burgruine Vilsegg, der Burgruine Hopfen am See und den Königsschlössern Hohenschwangau und Neuschwanstein.