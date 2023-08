Trend 2: Es wird immer leichter

Leichtbau ist die Kernkompetenz eines Caravans. Materialien waren schon immer ein Thema und kaum eine Branche kann hier mehr bieten, was kostengünstige Leichtigkeit betrifft. Viel wurde in den letzten Jahren gezeigt von der Wabentechnik bis zur Infinitesimalberechnung für den Wandaufbau mit Holz. Alles, was anders war, war unbezahlbar, wie Carbon oder Verbundwerkstoffe.