Den ausführlichen Profitest zum Bürstner Premio Plus 410 TS lesen Sie in der neuesten Ausgabe von Camping, Cars & Caravans. Heft 10/2021 gibt es in jedem gut sortierten Kiosk und in unserem Onlineshop. Wenn Sie keine wichtigen Nachrichten aus der Camping-Branche verpassen wollen, abonnieren Sie doch einfach Camping, Cars & Caravans!