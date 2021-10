Grundsätzlich bei Hobby 2022: innovativer Möbelbau und neue Textilfarben

Grundsätzliches hat sich bei Hobby 2022 viel in der Produktion getan. Die Klappen der Oberschränke folgen neuen Fertigungsmethoden. So geht der Ontour mit einem Interieur in die Saison 2021/22, das geradlinig und warmtonig im Bi- Color-Look zu gefallen weiß. Der De Luxe bleibt nahezu identisch, wurde aber an einigen Stellen aufgewertet und es gibt neben den neuen Möbelklappen auch ein Stoffarrangement mit warmen Farbtönen, was die beliebte Baureihe in der Saison 2022 noch gemütlicher machen soll. Auch Excellent und Prestige bleiben weitestgehend bestehen, wurden um Apotheker-Auszüge und C-Heizung aufgewertet, wenn es der Platz erlaubt.