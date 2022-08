Zwei Möbelwelten im Eriba

Auch innen setzt das Eriba-Team auf individuelle Auswahl. Grundsätzlich gibt es zwei Möbelwelten in identischer Konstruktion. Kombiniert mit je drei Wohnwelten kann der Kunde dann seine favorisierte Version zusammenstellen. Die eher klassische Ausstattungslinie heißt Legend mit dem Möbeldekor Biarritz. Hier kombiniert Eriba sehr pfiffig edles Holzdekor mit eleganter Maserung und ein robustes graues Dekor mit Leinenstruktur. Metallic-Effekte in Bronze und Gold, schwarzbraune, leicht geschwungene Metallgriffe mit Bronzekante sowie dezente Oberflächenstrukturen unterstreichen die Optik.

Die Ausstattungslinie Urban will Zeitgeist widerspiegeln. Das Möbeldekor Tindari ist ein feingeflammtes Holz mit weißem, matt-changierendem Klappendekor mit silbernen Griffschalen. Kombiniert mit kratzfesten Arbeitsflächen in markant schwarzer Marmor-Anmutung und hellen Seitenwänden entsteht ein moderner Kontrast zum retro-puristischen Look der Karosserie. In beiden Versionen kommt recycelte Wolle bei der Filztasche, veganes Leder mit Rautenstepp an der Garderobe zum Einsatz. In den Dachstauschränken liegen Vlies-Einlagen als Rutschhemmer und in der Küche gibt es Behälter aus Recyclingkunststoff.