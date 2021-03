Das zentrale Element des E-Trailer-Systems ist die Basisstation E-Connect. Sie wird im Wohnwagen montiert und an die 12 Volt Stromversorgung angeschlossen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Strom aus einer separaten Wohnwagenbatterie, aus externer Einspeisung des Zugfahrzeug oder des Campingplatzes kommt. In der E-Connect Zentrale werden alle ankommenden Daten der intelligenten Sensoren für die Weiterleitung auf das Smartphone verarbeitet. Als Übertragungsstandard wird dafür ein leistungsstarkes Bluetooth-Signal genutzt. Einerseits ist das E-Trailer-System so einfach, dass es in allen älteren Wohnwagen nachgerüstet werden kann. Andererseits machen regelmäßige Software-Updates über die E-Trailer-App das E-Trailer-System zukunftssicher und mit anderen digitalen Lösungen in modernen Freizeitfahrzeugen kompatibel.