Neuer GOK Crash-Sensor

Heizen während der Fahrt

Der neue Crash-Sensor soll nun die nächste Generation der Caramatic- Modelle fürs Heizen während der Fahrt einläuten. Im Vergleich zur Vorgängerversion hat der Crash-Sensor ein neues Wirkprinzip. Ein Pendel sorgt unter anderem dafür, dass der Gasdurchfluss gesperrt wird, wenn es beispielsweise zu einem Unfall mit dem Wohnwagen kommt. Damit soll er noch präziser werden, die Fehleranfälligkeit reduziert und eine bessere Inbetriebnahme in Schräglage möglich sein. Er kommt in den Gasdruckregelanlagen Caramatic DriveTwo und Caramatic Drive- One zum Einsatz, welche die Voraussetzung sind, um Wohnwagen auch während der Fahrt zu heizen.