Preiswerte Rangierhilfen für den Wohnwagen

Mit dem neuen Mover Smart hat Truma sich nun ein Einsteigermodell unter eigenem Namen zugelegt. Bislang wurde das Segment mit der Marke Go2 bestritten, was aber oft zu Verwechslungen führte. Nun kann der preisbewusste Kunde den Einstieg mit einem echten Truma-Mover aus Putzbrunn bewerkstelligen. Dieses Segment beherrscht seit Langem die Firma Reich aus dem hessischen Eschenburg mit dem Easydriver. Als Einstieg in diese Produktfamilie ist der Easydriver Pro 1.8 der Platzhirsch am Markt der preiswerteren Modelle um 1.500 Euro. Kann der Mover Smart ihm Paroli bieten?