Was sich im Fendt-Portfolio tut

Das 33 Grundrisse umfassende neue Programm bietet fünf neue Modelle und zwei sind gegenüber dem Vorjahr entfallen. Entfallen sind auch die weißen Alufelgen, die jetzt in Silber-Optik für Tendenza und Opal oder in schwarz poliert für den Diamant zu haben sind. Eine neue Vorzeltleuchte bietet unterschiedlich schaltbare Lichtszenarien und so auch Licht nach oben an den Vorzelthimmel, der es dann indirekt reflektiert.

Tendenza und Opal erfahren 2022 eine leichte Modellpflege, bekommen – wenn möglich – 177 Liter Slim-Tower-Kühlschränke, die beidseitig zu öffnen sind, sowie neue Rückenpolster mit Loungecharakter als Studio-Line in drei oder vier verschiedenen Stoffarten, die klasse aufeinander abgestimmt sind.