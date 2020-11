Nova Light: 4 verschiedene Grundrisse

Innen bestimmt das Möbel-Dekor in Chiavenna Nussbaum den Eindruck. Den Nova Light bietet Eriba in vier Varianten an. Die Spanne reicht vom sehr kompakten und insgesamt nur sechs Meter langen Nova Light 425 mit Querbett im Heck für 19.990 Euro bis zum sechseinhalb Meter langen Nova Light 470 mit Längseinzelbetten im Bug für 21.250 Euro. Im Test tritt die mittlere Größe 465 an.