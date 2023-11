Profitest Caravelair Sport Line 486

Caravelair ist in weiten Teilen Europas bekannter als die Schwestermarke Sterckeman aus dem französischen Trigano-Konzern. Auch hierzulande soll das wieder so werden, denn die Caravelair-Modelle sind keineswegs weniger interessant, auch in der Mittelklasse. Die kommt im grauen Kleid mit neuem Dekor, das an die Anfänge der Firma im Flugzeugbau erinnern soll. Das Kleid komplett in GfK ist bei fast allen Caravans der Marke mittlerweile Standard. Der Sport Line 486 im Test unterstreicht, die Franzosen wollen weiter in der Mittelklasse punkten, gerade auch mit leichten Familienwagen.