Wer einen Reisecaravan sucht, der sich nicht erst mit einem Lauf durch die Zubehörlisten aufwärmt – inklusive Dehnübungen fürs Konto, dem sei ein Blick auf den Knaus Sport als Silver Selection empfohlen. Der Knaus Einsteiger will in dieser Ausführung ganz ohne Umwege direkt an den Start gehen und er bringt dafür eine Menge Equipment serienmäßig mit, das anderswo extra geordert werden muss, bevor der Caravan wirklich fit für die Reise ist. Ob es wirklich so einfach vom Fleck weg in den Urlaub geht und was dieser Sport tatsächlich kann, zeigt der Profitest am Beispiel des Zwei-Personen- Grundrisses 450 FU.