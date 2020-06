Tabbert Rossini 490 DM

Der Name Tabbert steht bei Caravans für gediegende Qualität, um nicht zu sagen für Luxus. Seit fünf Jahren bestreitet der Rossini das gehobene Einsteigersegment für die Nobelmarke aus Sinntal. Es gibt ihn in sieben Grundrissen mit immerhin drei Familienzuschnitten.

Im Profitest tritt einer der handlichen Familienwagen an, ein 490 DM. Wobei der mit insgesamt 7,30 Meter genauso lang ist wie der 520 DM. Der dritte Familien-Rossini, der 620 DM ist dann einen vollen Meter länger. Der jedoch spielt in Sachen Platz und Preis in einer etwas anderen Liga und ist unterwegs schon eher etwas unhandlich. Der 490 DM kommt mit Stockbetten im Heck, Mitteldinette und einem Querbett im Bug.