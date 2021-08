Ulrich Stephan übernimmt Vertrieb

Apropos Händler: Auch in Sachen Vertrieb in Europa hat sich Polar neu aufgestellt. So soll der Fokus künftig stärker auch auf den stückzahlenstarken mitteleuropäischen Caravanmarkt gelegt werden. „Als schwedische Wohnwagenmanufaktur ist es unser Ziel, unsere Produkte auf den wichtigsten mitteleuropäischen Märkten zu etablieren. Zu diesem Zweck verstärken wir unser Team mit einem langjährigen Experten auf dem europäischen Markt und einem Freund von Polar und Solifer, Ulrich Stephan“, sagt der CEO von Solifer Polar Ekström.

Ulrich Stephan, der bereits als Vertriebsspezialist für bekannte Marken wie FFB, Tabbert oder LMC gearbeitet hat, wird künftig die Entwicklung von Polar und Solifer in Mitteleuropa als verantwortlicher Agent begleiten. Zu seinem Team gehört auch Peter Edelmann, der zuvor als niederländischer Ansprechpartner die beiden Marken tätig war.