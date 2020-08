Kia Sorento 2.2 CRDI GT Line

Eigentlich hätte die vierte Generation des Flaggschiffs aus dem Kia-Konzern schon im März auf dem Auto Salon in Genf präsentiert werden sollen – doch Corona hat dies verhindert. Bevor der neue Sorento ab Herbst bei den Händlern steht, schauen wir uns die dritte Generation, die inzwischen seit fünf Jahren auf dem Markt ist, unter dem Aspekt „Eignung als Zugwagen“ noch einmal genauer an. Schließlich bringt so ein Modellwechsel für den interessierten Autokäufer auch immer Vorteile – besonders was die Preise angeht.