An das Fahrverhalten mit 3,27 Metern Radstand und 12,5 Metern Wendekreis muss man sich gewöhnen. Schon solo zerrt die träge Masse ganz schön an den Vorderrädern und beherztes Beschleunigen quittiert der Van mit durchdrehenden Reifen. Bei Nässe wird es deutlich unangenehmer, denn der 2,4-Tonnen-Van neigt zum Untersteuern – also nicht nur beim Thema Zugfahrzeug besser zum AWD greifen. Mit den nur zulässigen 1.500 Kilogramm am Haken hat der Vierzylinder allerdings keine Probleme. Reicht der Grip, zieht das Gespann ordentlich los, das Doppelkupplungsgetriebe schaltet rechtzeitig und präzise. Möchte man doch was ändern, lässt sich der Fahrmodus auf Eco oder Sport stellen, oder man benutzt einfach die serienmäßigen Schaltwippen am Lenkrad.