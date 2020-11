Kein anderer Markt ist so hart umkämpft wie der der sogenannten Crossover-SUVs. Wieso ist inzwischen jedem klar: Auf unseren überfüllten Straßen ist eine höhere Sitzposition einfach angenehmer, um den Überblick zu behalten. Dafür nimmt man gerne ein paar Nachteile in Kauf. Für uns Caravaner hat der Kauf eines SUV meist andere Beweggründe: Allradantrieb und Anhängelast stehen an erster Stelle. Doch nicht jeder muss immer zwei Tonnen ziehen und viele kommen seit Jahren wunderbar mit ihrem Frontantrieb zurecht.