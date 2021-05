Athletisch und elegant, der Eclipse Cross von Mitsubishi hat deutlich gewonnen. Dennoch und trotz seiner inzwischen 4,55 Metern Länge bleibt die Zielgruppe aber der normale Berufspendler, der sich hauptsächlich auf der elektrisch möglichen Kurzstrecke bewegt. Rund 61 Kilometer weit kann man nach NEFZ mit der 13,8 kWh großen Batterie kommen. Das bedeutet, man könnte auch 60 Kilometer einfach zur Arbeit fahren – denn selbst an einer üblichen 230-Volt-Haushaltssteckdose ist der Akku schneller aufgeladen als man mit der Arbeit fertig ist. Sechs Stunden an der Steckdose, vier Stunden an einer Ladestation oder wenn es schnell gehen muss, in 25 Minuten an der Schnellladesäule – zumindest zu 80 Prozent.