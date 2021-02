König Kunde Award 2021

Es scheint, als hätte sich Tabbert konsolidiert. War der Gesamtsieg beim König Kunde 2018 noch eine Überraschung und 2019 von den Lesern, also Besitzern der bewerteten Fahrzeuge, wieder für Fendt zurechtgerückt worden, hat sich 2021 wieder Tabbert an die Spitze der Beliebtheitsskala geschoben. Es war denkbar knapp, denn Fendt hat das so wichtige Kriterium der Kundenbindung – es zählt doppelt – für sich entscheiden können, aber Tabbert hat in den vielen Einzeldisziplinen so oft die Nase vor, dass es letztendlich zum Gesamtsieg reicht. Kategorien wie Wohnkomfort, Qualität und Reisekomfort konnte die Traditionsmarke für sich verbuchen, während Fendt beim Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht punkten konnte und beim Reisekomfort nur auf Platz drei kam.