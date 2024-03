Schwerpunkte besondere Ausrichtung, Innovation & Nachhaltigkeit

Der Platz mit der besonderen Ausrichtung ist der FKK-Campingplatz am Rätzsee in Wustrow in Mecklenburg. Als am innovativsten gilt der Waldcamping Am Großsee in Tauer in der Lausitz und am nachhaltigsten ist der Naturpark-Camping Prinzenholz in Eutin in der Holsteinischen Schweiz.