Reise: 9 Camps auf Texel

Marcel motiviert die Teilnehmer seiner Exkursionen, genau hinzuschauen und sich einfach mal Zeit zu lassen. Dafür ist Texel wie geschaffen. Man schaltet hier ganz schnell einen Gang runter. Die Sorge, etwas zu verpassen, ist überflüssig. Dünen, Meer und Himmel sind morgen auch noch da, frei von Lärm und blinkenden Bildschirmen. Also kann man den Kindern und Hunden stundenlang beim Toben am Strand zuschauen oder selbst mit toben. Und bei langen Strandspaziergängen die Lichtspiele auf dem Wasser beobachten oder in die Pedale treten.

Denn Texel ist eine Fahrradinsel. Die Radwege, insgesamt 140 Kilometer, sind perfekt in Schuss und ausgeschildert – am schönsten radelt es sich am Rande der Dünen und durch den Wald. Selbst wenn man zwischendurch eine Hauptstraße nehmen muss, kann man zuverlässig auf einer separaten Trasse abseits vom Autoverkehr fahren. Lediglich der Wind bremst die Radler öfter mal aus. Wie sagte doch der freundliche Mitarbeiter vom Radverleih: „Auf dem Rückweg ist immer Gegenwind, da kannst du dich drauf verlassen“.