Der Goldsteig im Bayerischen Wald

Mit 660 Kilometern ist er der längste und vielseitigste unter Deutschlands Qualitätswegen. Der Goldsteig taucht ein in die faszinierenden Mittelgebirgslandschaften von Oberpfälzer Wald und Bayerischer Wald. Die bizarren Granitfelsen am Dreisessel ziehen so manchen Wanderer in ihren Bann. An 13 Grenzübergängen setzt sich der Goldsteig im tschechischen Böhmerwald fort. Im oberpfälzischen Bodenwöhr führt beispielsweise die Goldsteig-Etappe N9 vorbei und dort liegt auch der Campingplatz Weichselbrunn. Tipp: In Bodenwöhr schlängelt sich der Kunst- und Wasserweg um den rund acht Kilometer langen Hammersee. Schimmernde Werke, natürliche Badebuchten, Ruder- und Tretbootverleih sowie eine vielfältige Gastronomie laden Wanderer zum Verweilen ein. Ein Abstecher über den Goldsteig-Zuweg lohnt sich allemal.