Gewinnspiel zum Campsite Award 2024

Bereits zum achten Mal feiern wir mit dem Campsite Award 2024 die Innovationen und Kreativität auf den Campingplätzen. In über 30 Kategorien haben Campingplatzinhaber in ganz Europa die Chance, kostenlos an diesem einzigartigen Wettbewerb teilzunehmen.

Stimmen Sie mit ab, um die besten Campingplätze Europas zu küren – und gewinnen Sie selbst nebenbei einen unserer tollen Preise!

Zum Gewinnspiel