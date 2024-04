Blitzermarathon im April 2024

Alljährlich im Frühjahr findet die sogenannte Speedweek, eine Aktionswoche für mehr Verkehrsicherheit, statt. Vor allem auf unfallträchtigen Strecken und an besonders gefährdeten Bereichen, wie etwa vor Schulen, Seniorenheimen oder Kindergärten, werden dann verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Höhepunkt der Speedweek ist der Blitzermarathon, in diesem Jahr am Freitag, den 19. April 2024. Dann wird es besonders viele Kontrollen geben. Aber es nehmen nicht alle Bundesländer im gleichen Umfang an Speedweek und Blitzermarathon statt. Hier müsst ihr mit vermehrten Radarkontrollen rechnen:

Baden-Württemberg : 15. – 21. April

: 15. – 21. April Bayern : 19. April – hier stehen die Radarfallen

: 19. April – hier stehen die Radarfallen Berlin : nimmt nicht teil

: nimmt nicht teil Brandenburg : 19. April

: 19. April Bremen : 15. – 21. April



: 15. – 21. April Hamburg : 15. – 21. April

: 15. – 21. April Hessen : 15. – 21. April – hier stehen die Radarfallen

: 15. – 21. April – hier stehen die Radarfallen Mecklenburg-Vorpommern : 15. – 21. April

: 15. – 21. April Niedersachsen : 15. – 21. April

: 15. – 21. April Nordrhein-Westfalen : 15. – 21. April

: 15. – 21. April Rheinland-Pfalz : 15. – 21. April

: 15. – 21. April Saarland : nimmt nicht teil

: nimmt nicht teil Sachsen : nimmt nicht teil

: nimmt nicht teil Sachsen-Anhalt : 15. – 21. April

: 15. – 21. April Schleswig-Holstein : 15. – 21. April

: 15. – 21. April Thüringen: 19. April

Autofahrer in Bayern und Hessen haben einen Informationsvorsprung: Die beiden Bundesländer haben bereits veröffentlicht, wo Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Andere Bundesländer geben die Standpunkte der Radarfallen nicht, oder nur grob, bekannt. Informationen über Standorte und Städte, wo in den teilnehmenden Bundesländern verstärkt geblitzt wird, gibt es auf www.bussgeldkatalog.org.