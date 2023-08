Für gewöhnlich kann man sich fast darauf verlassen, dass es pünklich zu den Classic Days, vielleicht mal von ein paar kurzen, seltenen Schauern abgesehen, strahlenden Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen gibt. Doch der Wettergott meinte es diesmal nicht ganz so gut mit den Fans und Teilnehmern des beliebten Oldtimer-Festivals, welches am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal in Düsseldorf stattgefunden hat. Die Vorhersage versprach nicht viel Gutes, dennoch blieb es am Freitag und Samstag größtenteils trocken. Auch die Sonne ließ sich blicken und sorgte für gute Stimmung auf dem Gelände.