Fähren in Europa: Buchungsportale im Vergleich

Spar-Tarife: Schnäppchen-Tipps

Mit ein paar mehr oder weniger bekannten Tricks lässt sich bereits im Vorfeld der Recherche bares Geld sparen. Wie so oft gilt auch bei der Buchung von Fährtickets: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer frühzeitig ein paar Monate vor Reiseantritt und dazu noch Hin- und Rückfahrt – die oftmals in Kombination ermäßigt angeboten werden – bucht, spart bares Geld. Bis etwa Ende Februar locken die Reedereien mit Frühbucherrabatten.

Bei langen Fährpassagen sind die Kontingente an günstigen Tickets jedoch oft schnell ausgeschöpft. Im Optimalfall sollten Interessenten direkt nach Erscheinen des neuen Fährkatalogs ihre Passage buchen. Augen auf: Reedereien bieten Automobilclub-Mitgliedern von ADAC und ACE oder CCI (Camping Card International) Karten-Inhabern oftmals saftige Rabatte bis zu 25 Prozent. Anek Lines Italia zum Beispiel lockt mit 25 Prozent auf Fahrzeuge aller Kategorien (auch Wohnwagen) einschließlich Camping an Bord, wer nicht in der Hauptsaison reist.

Manche Reedereien bieten ebenfalls Ermäßigungen für Senioren, Familien oder Kinder, in der Nebensaison auch kurzfristigere Pauschalsonderangebote. Bieten Reedereien Tag- und Nachtfahrten an, sind die Strecken tagsüber oftmals günstiger. Zum einen ist der Grundtarif günstiger – verständlich, da der Tag auf See einen Urlaubstag verschlingt – und der Reisende kann sich in vielen Fällen eine Kabine sparen und sich mit einem Pullmannsitz begnügen.

Gerade bei kürzeren Strecken ist diese Variante attraktiv. Camper sollten jedoch bedenken: Bei einer längeren Fährpassage, zum Beispiel Richtung Griechenland, ist die Nachtfähre oftmals die komfortablere Möglichkeit: Sie kommen entspannt und ausgeschlafen am Zielhafen an und gewinnen dazu noch einen Urlaubstag. Von den gesparten Maut- und Spritkosten einmal ganz zu schweigen.

Heutzutage leider keine Option mehr ist es, Last-Minute am Hafen zu versuchen, als Spontanpassagier ein günstiges Ticket zu ergattern. Wenn, dann werden noch vorhandene Restplätze – wie mittlerweile auch bei Flugreisen – nicht mehr verbilligt, sondern teurer angeboten und bei hoher Nachfrage muss man lange warten – oft mehrere Tage, bis dann eine Fähre ihre Portale für einen öffnet.