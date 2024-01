Gourmet-Kaffee fÃ¼r Camper

Aber was hat das alles jetzt mit Camping zu tun? Dazu muss man einen Schritt zurück machen. Schon immer haben sich Geschäftsführer Peter Vit und seine Frau auf Reisen, speziell in Hotels, über schlechten Kaffee geärgert. Also waren der eigene Kaffee und Filter immer im Gepäck, kochendes Wasser gibt es überall. Seit sie allerdings einen Camper besitzen, hat sich das Problem gelöst. Immer und überall der passende, eigene Kaffee in der bevorzugten Zubereitungsweise. Beim Campen haben die beiden ein Blitzstart hingelegt – der Boom während Corona hat das beschleunigt.

Viel unterwegs und viele Gespräche mit anderen Campern hat ergeben, dass das Thema Kaffee nicht nur im Hause, bzw. im Mobil Vit, ein Thema ist. Also kam dem Unternehmen die Idee, einen Camper-Kaffee zu rösten. Die Beschreibung einer mittelkräftigen harmonischen Kombination aus nussig-schokoladigen Aromanoten mit einem Hauch Beere und einer Nuance Kakao kann für Nicht-Kaffeespezialisten ziemlich viel bedeuten. Es hilft also nur, den Kaffee zu probieren.

Das Problem von industriell -, also tonnenweise geröstetem Kaffee ist, dass er meist zu stark, zu dunkel geröstet ist. Außerdem sind die Bohnen in der Massenproduktion eben nicht erste Klasse, handgepflückt vom zertifizierten Biobauern, sondern Massenproduktion, die in Tonnen gehandelt wird. Das führt dazu, dass die Bohnen oft unterschiedlich groß sind. Passt der Röstgrad für die große Bohne, ist die kleine verbrannt und umgekehrt.

In der kleinen Rösterei kann man sich noch die Zeit für eine eindringliche Qualitätskontrolle nehmen. Der Kaffee ist gleichmäßig geröstet und nicht verbrannt. Der Unterschied zu den Produkten von den großen, allseits bekannten Röstereien ist auf den ersten Schluck „erschmeckbar“. Der mittelkräftige Camper-Kaffee kommt einem vergleichsweise mild vor – da man meist die brandigen Bohnen aus den Großröstereien gewohnt ist. Nach dem zweiten, dritten Schluck – oder Tasse – fängt man dann an, Nuancen herauszuschmecken.

Noch eine Besonderheit, die den Camper-Kaffee zum Camper-Kaffee macht: Man bekommt ihn perfekt für seine bevorzugte Zubereitungsmethode geliefert. Also ganze Bohne oder gemahlen für Espresso-Kocher, Stempelkanne oder Filter. Wer auf dem Weg in den Süden einen Abstecher nach Aßling macht, kann vor Ort natürlich alles probieren – am schönsten natürlich mit einem Stück frisch gebackenem Kuchen. Parkplätze gibt es auch, ein Stellplatz für Camper direkt nebenan ist schon geplant.