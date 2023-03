Ausflugsziele für Camper

BAMBERG, FRANKEN: Welterbe feiern

30 Jahre ist es her, dass die gesamte Bamberger Altstadt zu einem UNESCO-Welterbe wurde. Auf beispielhafte Weise zeigt Bamberg, wie sich eine mitteleuropäische Stadt auf Basis ihrer frühmittelalterlichen Grundstruktur entwickeln konnte – so hieß es 1993 in der Begründung. Im Jubiläumsjahr wird der runde Geburtstag des Welterbetitels gebührend gefeiert, zum Beispiel beim Weltkulturerbelauf am 7. Mai 2023, am „Solidaritätstag der Welterbestädte“ am 8. September 2023 oder am „Tag des offenen Denkmals“ am 10. September 2023.

Einen Höhepunkt zum UNESCO-Welterbetag bildet das „diner en blanc“ am 27. Mai 2023: Weiße Pavillons werden auf der Bamberger Böhmerwiese aufgestellt, an den strahlend weißen Tischen nehmen weiß gekleidete Gäste Platz. Mittendrin als Farbtupfer: das bunte Gemüse aus der Bamberger Gärtnerstadt. Der Veranstaltungsort ist mit Bedacht gewählt: Die Gärtnerstadt gehört zusammen mit der Berg- und Inselstadt zu den drei Siedlungszentren, die das 142 Hektar große Welterbegebiet „Altstadt von Bamberg“ bilden. Unweit der Stadt liegt eine weitere Insel in der Pegnitz und hier ist das ganzjährig geöffnete Camp Campinginsel beheimatet. Über 100 Touristenplätze warten auf Gäste zum Jubiläum.