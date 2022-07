Für die Kids wird bereits am Freitag mit einem umfangreichen Animationsprogramm von Bastelzeit über Holzsägen und Kuhmelken bis hin zu Kinderschminken gestartet. Neben einer Hüpfburg gibt es verschiedene Stände mit Streetfood und Souvenirs direkt vor Ort. Besonderes Highlight ist der Samstagabend: Hier können Sie sich auf die Linedance-Gruppe aus Prackenbach und auf die Band The Just Gamblers (Foto) freuen.