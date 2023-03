An fünf Tagen stellt die Freizeit Messe die Themen Caravan, Touristik, Garten, Outdoor und Sport in den Mittelpunkt. Die inviva begleitet die Freizeit Messe an allen Tagen. Parallel finden die neue Musik-Messe Nürnberg (24. bis 26. März) und die Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE (25. + 26. März, Zutritt ab 18 Jahren) statt.

Der größte Angebotsbereich der Freizeit Messe ist der Caravan- und Reisemobilsalon in den Hallen 7A und 7. Hier gibt es einen umfassenden Marktüberblick und eine große Auswahl an Fahrzeugen, vom kompakten Camper bis hin zum Luxus-Reisemobil. Neuheiten und aktuelle Modelle von Reisemobilen, Wohnwagen, Zeltanhängern, Zugfahrzeugen und Dachzelten von 62 Herstellern sowie passende Zugfahrzeuge namhafter Anbieter sind im Angebot. Die Besucher können sich individuell beraten lassen und bereits vor Ort Probesitzen.

Weitere Infos