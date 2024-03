Millionen zartrosa Apfelblüten überziehen das Tal zwischen Trient und Bassano del Grappa. Und bald darauf folgen die weiß blühenden Kirschbäume zwischen Schloss Pergine und dem Tegazzo-Hügel, die üppig-grünen Weinberge um Caldonazzo- und Levicosee sowie die Alpenrosen auf der Panarotta.

Wenn zwischen Levico- und Caldonazzosee die Apfelgärten in voller Blüte stehen, ist auch die ideale Zeit, um Caldonazzo am Südufer des gleichnamigen Sees einen Besuch abzustatten. Dann wird hier das Frühlingsfest der blühenden Apfelbäume gefeiert. Kakteen, Gartensträucher, Palmen und Blumen in allen Farben säumen das Zentrum. Ab April ist der charmante Belle Epoque-Kurort Levico Terme Treffpunkt für Blumenfreunde. Im Habsburgerpark um die historische Villa Paradiso umsäumen Schneeglöckchen und Frühlingsknotenblumen, Tulpen, Narzissen und Traubenhyazinthen die Wege. Noch mehr Farbe bringt alljährlich die Tulipomania nach Levico Terme. Die Gartenausstellung widmet sich den Liliengewächsen in all ihrer schönen Vielfalt.

Info: Tourismusverband Valsugana Via Vittorio Emanuele 3, I-38056 Levico Terme Trentino, Tel.: 0039-0461/727700, info@visitvalsugana.it, www.visitvalsugana.it