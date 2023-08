Am kommenden Wochenende werden zusätzlich zahlreiche historische Oldtimer-Gespanne und alte Reisefahrzeuge das Außengelände in einen großen historischen Campingplatz verwandeln und die Besucher in vergangene Zeiten eintauchen lassen. So wird beispielsweise ein seltener und liebevoll restarierter Ford Taunus Transit Westfalia aus dem Jahr 1963 zu sehen sein, ein britisch-schrulliges Bedford Dormobile, ein Volkswagen T1 Samba und ein Peugeot J7 mit Campingausstattung, der der Pumuckl-Autorin Ellis Kaut gehörte.

Neben spannenden Reiseberichten der Globetrotter von damals und heute gibt es in der Museumswerkstatt praktische Tipps für den Kauf von VW T3 und T4-Bussen und Ratschläge rund um die Wartung und Restauration von Oldtimern. Auch Live-Musik wird es geben: Rockabilly-Sound der 1950er Jahre und Klassiker aus den Sixties versprechen Tanzvergnügen und lassen das Flair der damaligen Zeit aufkommen. Bei der Camper- und Fahrerlagerparty am Samstagabend wird es dann musikalisch mit Hits der vergangenen Jahrzehne moderner. Für kulinarischen Genuss und eiskalte Drinks sorgt das Museumsrestaurant Caravano.

Der Oldtimer-Event „summertime!“ findet am 12. und 13. August von 10 bis 18 Uhr im Erwin Hymer Museum und auf dem großen Außengelände in Bad Waldsee statt. Die Camper- und Fahrerlagerparty beginnt am Samstagabend um 18 Uhr.