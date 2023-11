ST. ANTON AM ARLBERG

Beim traditionellen Stanton Ski Open von 1. bis 3. Dezember 2023 startet das Tiroler „Weltdorf“ St. Anton am Arlberg mit Konzerten auf drei Bühnen und verschiedenen Foodtrucks schwungvoll in den Winter 2023/24. Dazu gibt’s Sicherheitstrainings in Kooperation mit der Bergrettung St. Anton am Arlberg und kostenlose Materialtests. Camping ist derzeit nur im Arlberglife Ferienresort in Pettneu möglich. Dort gibt es 39 Stellplätze mit 30 bis 70 m² für Fahrzeuge bis zu 8 m mit 13 Ampere Stromanschlüssen und Trinkwasserentnahmestellen am Platz. Hunde sind kostenfrei.

Info: Tourismusverband St. Anton am Arlberg, Dorfstraße 8, A-6580 St. Anton am Arlberg, Tel.: 0043-5446/22690, info@stantonamarlberg.com, www.stantonamarlberg.com

Camping: Arlberglife Ferienresort, A-6574 Pettneu am Arlberg, Tel.: 0043-664/1630393, camping@arlberglife.com, www.arlberglife.com