Projekt Essen 1887: Geschichte live erleben

Das mehrfach ausgezeichnete Projekt Essen 1887 macht Geschichte lebendig. Hierbei tauchen Besuchende mithilfe von Mixed-Reality-Brillen in der Essener Innenstadt ins Jahr 1887 ein, alles spielt am Todestag des Großindustriellen Alfred Krupp. Die digitale Rekonstruktion mit Hologrammen von Persönlichkeiten aus dieser Zeit, die von bekannten deutschen Schauspielern verkörpert werden, macht die Geschichte lebendig. Besuchende können mit den Charakteren interagieren, sich in begehbaren virtuellen Räumen frei bewegen und so der Geschichte aus ihrer eigenen Perspektive folgen.