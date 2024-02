Goumets können sich auf den 2. und 3. März 2024 freuen, wenn die Fränkische Feinschmeckermesse in Iphofen stattfindet. Frische Rezepte, mit Kreativität und Leidenschaft zubereitete Gerichte, feine Iphöfer Weine und köstliche Zutaten aus der Region sorgen für Hochgenuss. Die Veranstaltung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, steht unter dem Motto „Das Land – der Wein – die Küche“. Gäste probieren sich durch die Genussstationen in der Karl-Knauf-Halle, kosten edle Tropfen in der Vinothek oder „erschmecken“ in Wirtshäusern und Restaurants die regionale Kulinarik.

Von der Messehalle aus gelangen Weinliebhaber in einem kurzen Spaziergang zur Vinothek Iphofen, wo es heisst: „Auf ein Glas mit dem Winzer“. Hier können die neuen Weine von 18 Weingütern aus der Region kennengelernt werden. Mit vor Ort sind zudem die Winzer von den Weingütern Claußen-Wintzheimer, Emmerich, Ernst Popp und der SteigerwaldVinothek GWF. Die Teilnahme an der Weinprobe kostet 10 Euro.

Im Gasthof Goldene Krone, im Genusshaus Iphofen, der Vinothek Iphofen sowie Bistro & Wein werden die Feinschmecker-Gäste mit frischen, ursprünglichen Gerichten und Menüs verwöhnt.

Geöffnet hat die Messe jeweils von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt in die Messehalle kostet zehn Euro pro Person, auch im Vorverkauf über die Tourist Information bestellbar, inklusive drei Euro Verzehrbon. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Auf die kleinen Gäste wartet zudem ein betreutes Kinderprogramm. Mehr Infos gibt es auf der Veranstaltungs-Website und auf www.iphofen.de.