SPEYER, RHEINLAND-PFALZ

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums feiert das Technik Museum Speyer gemeinsam mit dem Verband Deutscher U-Bootfahrer vom 17. bis 21. August 2023 ein abwechslungsreiches Programm rund um U-Boote. So gibt es spannende Einblicke in die Welt der U-Boote und das Leben an Bord.

Als wäre ein U-Boot nicht schon außergewöhnlich genug, setzen die Technik Museen Sinsheim Speyer noch einen drauf, denn aktuell ist der Nachfolgetyp von U9 ebenfalls in Speyer. U17, das sogar noch etwas länger und schwerer ist, wird aktuell für den Weitertransport in das Technik Museum Sinsheim vorbereitet und wird zur Jubiläumsfeier im August in Speyer sein.

Technik Museum Speyer, Am Technik Museum 1, 67346 Speyer, Tel.: 06232/6708-0, www.technik-museum.de

Camping am Hotel Speyer am Technik Museum, Tel.: 06232/6710-0, info@hotel-speyer.de, www.hotel-speyer.de