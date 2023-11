CARAVAN.fm – Einblicke in Deutschlands ersten Radiosender für Camper

CCC: Der erste Sender für Camper musste also geboren werden. Wie ist Niklas Naujok auf dich gekommen? Wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe bei Radio Hamburg volontiert. Als ich damit fertig war, begann er als Praktikant. Danach habe ich mich selbstständig gemacht und unter anderem Werbespots für Radio Hamburg produziert. Ich war also immer nahe am Sender. Danach habe ich mein eigenes Online-Coaching-Business aufgebaut. Aber nach ein paar Jahren im Homeoffice hat mir das Miteinander in der Redaktion gefehlt.