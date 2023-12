CMT Gewinnspiel

Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit öffnet bald wieder in Stuttgart ihre Türen. Vom 13. bis 21. Janurar 2024 können Reise- und Freizeitinteressierte auf der CMT Messe in Stuttgart die Vielfalt an Ausstellern aus den Bereichen Tourismus, Mobile Freizeit und Caravaning erleben und entdecken. Neben den vielfältigen Reiseangeboten präsentiert die Messe auch Innvoationen im Bereich Camping und Caravaning. Besucher haben die Chance, sich von Experten beraten zu lassen und die neusten Trends zu entdecken.