Vielen Dank für Ihre Anfrage, die wir gerne beantworten. Aktuell liegt keine verbindliche Anweisung der Aussetzung der Prüfpflicht des BMVI vor. Lediglich wird das Fehlen des Nachweis der Gasprüfung nach G607 als Mangel (D 6.1.3 b)) bis zum 01.01.2023 ausgesetzt. Der Grund: Die eingesetzten Messgeräte zur Überprüfung der Dichtheit können aktuell nicht kalibriert werden, da die Rückführbarkeit des Messmittels auf das nationale Normal nicht möglich ist.

Laut den Vorgaben zur Genehmigung/Zulassung von Fahrzeugen, die Richtlinie 2001/56/EG bzw. UN-R122 (Heizanlagen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger), besteht dennoch hinsichtlich der Betriebssicherheit für Heizungsanlagen in Kraftfahrzeugen (z.B. Fern-LKW) und ihren Anhängern die Überprüfung der Übereinstimmung mit der Norm EN1949:2011. Der Arbeitskreis Erfahrungsaustausch in der technischen Fahrzeugüberwachung (AKE) empfiehlt deshalb in Anlehnung an diese Richtlinien die Prüfung der Gasanlage der Heizung durchführen zu lassen, um der aus der Norm geforderten Betriebssicherheit nachzukommen.

Liegt bei der HU bereits eine Gasprüfung vor, soll diese auf Plausibilität geprüft werden, eine Sichtprüfung der Bauteile ist durchzuführen.

Liegt keine Gasprüfung vor, soll dem Halter eine Prüfung der Gasanlage der Heizung empfohlen werden.

Verzichtet der Halter auf die Prüfung der Gasanlage der Heizung, so ist zumindest nach der europäischen Richtlinie für die Fahrzeugprüfung (2014/45/EU), die Dichtheitsprüfung der Gasanlage der Heizung mittels eines Lekagedetektors erforderlich.

Die Division Mobility von TÜV SÜD lehnt den letzten Fall aus Gründen der Verkehrssicherheit ab, da eine zuverlässige Beurteilung durch die vereinfachte Prüfung nicht wirklich möglich ist (die Leitungen sind größtenteils nicht zugänglich).

Der Halter wird deshalb darüber informiert, dass ohne Prüfung der Gasanlage der Heizung keine HU durchgeführt wird.

