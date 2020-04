Behelfs-Mund-Nasen-Maske

Text: Michael Schwarz | Bild: Wigo Zelte | 15.04.2020

In der Corona-Krise empfiehlt inzwischen auch das Robert Koch-Institut (RKI), in der Öffentlichkeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nun stellt auch Wigo Zelte Behelfsmasken her.