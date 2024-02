Im September lagen die prozentualen Restwerte dreijähriger Gebrauchtwagen demnach in den meisten Fahrzeugsegmenten nicht mehr so stark über den Vorjahreswerten wie noch im August oder Juli. Der Gebrauchtmarkt für Wohnwagen ist schon immer ein sehr dynamischer Markt, der von vielen Faktoren beeinflusst wird. Zuletzt waren Gebrauchte fast so teuer wie sie neu gekostet hatten, weil sie schnell verfügbar waren. Die Entwicklung der letzten fünf Jahre war von Preiserhöhungen geprägt. Lag ein preiswerter Adria Aviva 360 DK in der Preisliste 2019 noch bei 11.199 Euro, so kostet dieser 2024 stolze 15.399 Euro. Zugegeben, er hat eine Überarbeitung erfahren, aber Grundriss und Ausstattung sind identisch.

Ähnlich sieht es in der Oberklasse aus. Der Adria Alpina 663 PT kostete vor fünf Jahren 34.699 Euro. 2024 sind es 46.799 Euro. 4.200 bzw. 12.100 Euro mehr wegen Corona? Die Inflationsrate seit 2019 liegt bei kumulierten 12 Prozent. Der Preisanstieg über die fünf Jahre beträgt aber 40 Prozent. Die Händler haben die Lager voll, da in Zeiten der Zulieferschwierigkeiten bei den Herstellern mehr Wohnwagen gebaut wurden. Nun kommen die Modelle 2024 und so mancher braucht Platz.

Niesmann Caravaning hat den Einsteiger Hobby OnTour 470 KMF schon um 2.707 Euro reduziert. Statt 27.607 kostet er nun 24.900 Euro. Ähnlich macht es der Händler für den Fendt Apero und Tendenza – was einer Reduzierung von zehn Prozent entspricht. Ähnlich macht es das Camperland Bong in Rheinbach und gibt als zusätzlichen Anreiz nochmals 30 Prozent auf Zubehör. Holiday Heinz & Linse im niedersächsischen Neustadt gibt auf ausgewählte neue Tabbert-Modelle bereits zwölf Prozent und auch Krug im österreichischen Wattens geht bei Dethleffs-Fahrzeugen fast zwölf Prozent unter den Listenpreis – ohne verhandeln. Da sind die 370 Euro Nachlass im Hymer-Center Köln bei einem Eriba Touring 530 schon fast lächerlich. Was aber aufzeigt, dass es auch um die richtige Zielgruppenansprache geht.