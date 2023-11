Innen bleiben die Wagen dem Designkonzept treu und auch die Ausstattung ist kaum verändert. Erfreulicherweise hält Adria aber auch die Preise recht stabil – und das nicht nur im umkämpften preisgünstigen Einsteigersegment. Dass der Aviva weiter leicht und trotzdem komfortabel sein will, wird an den Schiebetüren in den Oberschränken ebenso deutlich wie an pfiffigen Stauraumlösungen mit Boxen für Schränke und im Gaskasten.

Adria Aviva (2024)

Grundrisse: 6

Größe: 548 bis 759 cm

Preise: 15.399 bis 23.899 Euro

www.adria-mobil.com