Er verfügt über einen Slide-Out direkt über der Heckklappe. So wird aus dem kompakten Teardrop fast ein vollwertiger Caravan für eine vierköpfige Familie. Im ausgefahrenen Zustand bietet der Raptor XC Platz für ein Hauptschlafzimmer, eine Innenküche, ein Bad sowie einen Essbereich.

Hunter Nature kommt aus dem Maschinenbau. 2019 hat der türkische Hersteller mit Sitz in Deutschland den Trend zu Offroad-Caravans aus Australien und den USA nach Europa gebracht. Stahlchassis, Einzelradaufhängung – auf Wunsch mit Luftfederung – und ein kantiger Aufbau in Aluminium-Sandwichbauweise mit XPSIsolierung sowie Geländebereifung lassen den Teardrop-Anhänger schon im äußeren Erscheinungsbild deutlich von den „braven“ Wohnwagen abheben. Sein Name leitet sich übrigens weniger von den Dinosauriern ab, sondern von der im Offroad-Bereich beliebten, schlag- und kratzfesten U-Pol Raptor-Beschichtung.

Der Raptor XC hat einen 120 Liter fassenden Edelstahl-Frischwassertank und einen 100 Liter fassenden Schmutzwassertank aus Aluminium. Er verfügt über eine 120-Ampere-Stunden-Gel- Batterie und eine 160-Watt-Solarzelle auf dem Dach. Eine Truma-Kombi-Heizung sorgt für angenehme Wärme und warmes Wasser. Er soll für rund 39.000 Euro angeboten werden.