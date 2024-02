Wanderkuss Pure VanLifeTrailer

Außer für die Airline-Schienen werden keine Löcher in die Wände gebohrt. Befestigt wird an den Stahlblechen alles mit Magneten. Kanten an den geölten Holzteilen sind handgeschliffen. Dank Quick-clean-System lassen sich selbst Rotweinflecken von den Stoffbezügen einfach wegwischen. Klappenverschlüsse kommen aus dem Jachtsport. Über eine Leiter ist das Dach begehbar und als Terrasse nutzbar.

Ein flexibles Möbelkonzept mit elektrischem Hubbett erlaubt eine U-Couch mit Blick nach innen oder durch die große Heckklappe nach außen. Fast alle Möbel sind mit Handschrauben ausbaubar und lassen einen Transportanhänger entstehen. Verschraubungen sind nicht im Holz, sondern in Metallteilen. Für Rollstuhlfahrer ergeben sich so interessante Varianten. Im Heck gibt es ein Ladefach mit 250 x 12 Zentimetern, um etwa eine Laderampe unterzubringen, sowie ein Fach, in dem man ein Surfbrett verstauen kann. Für das Ladegut werden Eurokisten genutzt. Mit dem Fensterkonzept ergibt sich optimale Durchlüftung.

Artur Bodenstein, ein Klosterneuburger Künstler, hat das Außendesign gemacht. In der Art-Edition ist das eine 24-Stunden-Abbildung des Wanderkusses, der einmal rundherum fliegt: vorne der Tag, hinten die Nacht. Weitere Art-Editionen sind einmal pro Jahr angedacht. Eine teilfolierte Version ist ebenso möglich wie eine eigene Grafik.

Wanderkuss – gefühlte 100 Stunden wurde überlegt. Es sollte ein sympathischer Name werden, der auch als Domain möglich ist. So tauchte der englische Begriff „wanderlust“ auf, der Fernweh bedeutet. Abgewandelt wurde daraus der Wanderkuss, der Emotion und Lebensgefühl ausdrückt. Mit diesem Caravan ist die Verbindung von Campen und Arbeiten möglich. Dank Typisierung als Transportanhänger können Unternehmer steuerliche Vorteile nutzen. So fährt Christoph auf die Filmsets und hat sein Filmstudio mit. Bei Bestellung eines Wanderkusses ist mit einer Vorlaufzeit von etwa vier bis sechs Monaten zu rechnen. Produktionsvolumen ist zwei bis drei Stück pro Monat. www.wanderkuss.com